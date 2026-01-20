Capturan a Vilma Zeña Santamaría, principal prófuga del caso Nicolini | VIDEO

Este 20 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Vilma Zeña Santamaría, principal prófuga del caso Nicolini, tras la ratificación de su condena a 32 años de prisión por esclavitud laboral y trata de personas en diciembre de 2025.

El caso se remonta al 22 de junio de 2017, cuando un incendio en la galería Nicolini, en la zona comercial de Las Malvinas, consumió un contenedor metálico donde dos jóvenes habían sido encerrados en condiciones infrahumanas por sus empleadores y no pudieron escapar, falleciendo calcinados.

La Corte Suprema confirmó la sentencia condenatoria contra Zeña y su cómplice, Jonny Coico Sirlopú, quien cumple 35 años de prisión, por someter a trabajadores a un ambiente de explotación laboral extrema y esclavitud, lo que marcó el primer fallo firme por este delito en el Perú.

Antes de su captura, el Estado ofrecía una recompensa de 50 mil soles por información sobre su paradero para agilizar su detención y fortalecer las investigaciones sobre redes de explotación en centros comerciales.