Poder Judicial aprueba 4 meses de internamiento preventivo contra 6 menores involcurados en caso Liceo Naval

El Poder Judicial, a través de Tercer Juzgado de Familia dictó 4 meses de internamiento preventivo contra los 6 menores del Liceo Naval presuntamente involucrados en un delito de violación sexual. Según el comunicado de la autoridad, serán enviados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rahbilitación de Lima, también conocido como Maranguita.

Los menores, durante su internamiento, serán investigados debido a que habrían incurrido en agravios contra un adolescente de 16 años, que estudia en el mismo plantel, en un bus de la casa de estudios que antes estaba bajo la jurisdicción de la Marina de Guerra.

La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo decidió que los adolescentes, en la figura de presuntos infractores de la ley, deberán pasar los 4 meses preventivos en el conocido centro juvenil Maranguita. En el momento de su traslado, se observa que están esposados en cadena.

Los otros 4 adolescentes cuestionados fueron liberados en la tarde del 19 de septiembre de la Comisaría de Familia de Lima. Sus padres señalaron que presuntamente no se les encontró culpabilidad tras cumplidas las 48 horas de detención.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7