¡Por Fiestas Patricias! Darán atención oftalmológica gratuita en Lince: cuándo y a qué hora

Los vecinos de Lima podrán acceder gratuitamente a evaluaciones en oftalmología y optometría durante la campaña “Felices Fiestas Patrias con Salud”, organizada por la Municipalidad de Lince.

La Clínica Oftalmomedic participará con un equipo de especialistas que ofrecerá atención preventiva y orientación sobre el cuidado de la salud visual.

La jornada se realizará el domingo 19 de julio, de 9 a. m. a 1 p. m., en el parque Ramón Castilla, donde los asistentes podrán someterse a una evaluación visual para detectar de manera oportuna alteraciones de la visión y posibles enfermedades oculares.

El objetivo de la campaña es promover la prevención y reforzar la importancia de los controles oftalmológicos periódicos, especialmente en niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo, ya que un diagnóstico temprano puede evitar complicaciones que afecten la calidad de vida.

La actividad será de acceso libre para los vecinos y público en general que acudan a la campaña organizada en beneficio de los vecinos de Lince.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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