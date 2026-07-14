Comisión Permanente reanudará HOY el debate del crédito suplementario solicitado por el Ejecutivo

La Comisión Permanente del Congreso retomará hoy, martes 14 de julio, al mediodía, el debate del proyecto de ley de crédito suplementario por S/9.596 millones para el Presupuesto del Sector Público, en relación con el año fiscal 2026. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y busca incorporar recursos para financiar inversiones públicas, asegurar la continuidad de servicios esenciales y atender diversas obligaciones del Estado.

La sesión fue interrumpida tras una serie de observaciones y pedidos de modificación al dictamen. Durante la discusión, varios congresistas solicitaron incorporar nuevas partidas presupuestales para obras y proyectos en sus regiones, lo que obligó a elaborar una nueva versión del dictamen en coordinación con el MEF. Como resultado, la votación quedó aplazada para una nueva sesión de la Comisión Permanente.

El crédito suplementario también busca garantizar recursos para la continuidad de servicios públicos esenciales, la ejecución de obras de infraestructura, el otorgamiento de becas, la atención de emergencias vinculadas a El Niño y el financiamiento de las próximas elecciones regionales y municipales.

LA SITUACIÓN DE LA GRATIFICACIÓN CAS

La falta de consenso mantiene en incertidumbre a miles de trabajadores CAS, que aguardan una definición sobre el pago de sus gratificaciones de julio. El MEF ha advertido que cualquier esquema de implementación debe contar con respaldo presupuestal para no comprometer las finanzas públicas, mientras las organizaciones de trabajadores insisten en el cumplimiento de los beneficios establecidos.

La Ley 32563, vigente desde marzo, reconoce el derecho a gratificación y CTS para los trabajadores contratados bajo el régimen del decreto legislativo 1057. Sin embargo, la cartera ha buscado aplicarla de manera progresiva, al considerar inviable el pago total para todo el personal público bajo esta modalidad. Por ejemplo, se intentó destinar solo el 10% del monto para julio. La Comisión de Constitución rechazó esa fórmula y encargó una propuesta alterna, que debería presentarse y debatirse este martes 14 de julio, jornada en la que finalmente se definiría el futuro de este pago.

Por primera vez en varios años, los trabajadores CAS podrían quedarse sin beneficio económico en julio por Fiestas Patrias: no fueron incluidos en el aguinaldo de S/300 que el sector público comenzará a recibir el viernes 17 de julio. Esta exclusión se debe a que, para estos empleados, se promulgó en su lugar el pago de una gratificación equivalente al 100% de su sueldo, similar al esquema del sector privado.