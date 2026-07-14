Empresa de transporte Dorado suspende operaciones tras doble ataque a balazos

A través de un comunicado oficial, la empresa Expreso Interprovincial Dorado anunció la suspensión de manera temporal del servicio de todas sus rutas a partir de este martes 14 de julio.

Dicha decisión se da luego de que dos de sus buses fueran baleados casi de forma simultánea, ambos en el distrito de Puente Piedra. Producto de estos ataques, un conductor resultó herido.

“Hemos decidido suspender de manera temporal nuestras operaciones en todas nuestras rutas autorizadas, a partir del día de hoy: martes 14 de julio. Esta medida se toma debido a la ola de extorsiones de la que somos víctimas”, explican.

La empresa señala que, en menos de 48 horas, tres de sus buses recibieron impactos de bala a la altura de Puente Piedra y Ventanilla, por lo que optaron por paralizar sus actividades: “Ante la falta de garantía para prestar nuestro servicio, exhortamos a las autoridades competentes como la Policía a tomar cartas en el asunto y brindar las garantías necesarias para poder retomar nuestros servicios con normalidad y seguridad”, agregan en su documento.

ATENTADOS CONTRA LA EMPRESA

El primer atentado ocurrió a la altura del peaje de Puente Piedra. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron un bus del Dorado que se dirigía a Trujillo con 43 pasajeros a bordo y dispararon directamente contra el parabrisas del vehículo.

En tanto, otro otro bus fue atacado a pocos kilómetros de distancia, en las inmediaciones del paradero Fundición, también en Puente Piedra. La unidad, que transportaba a 60 pasajeros con destino a Paiján, recibió al menos cinco impactos de bala tras ser interceptada por desconocidos armados.

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