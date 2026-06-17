Jaime Moreno revela que EsSalud tenía recursos disponibles pese al desabastecimiento

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, anunció una serie de medidas para enfrentar los problemas de desabastecimiento de medicamentos, falta de insumos médicos y largas demoras en la atención de los asegurados, tras las protestas realizadas por médicos y pacientes en el Hospital Edgardo Rebagliati.

Durante una entrevista en vivo con Latina Noticias, Moreno reconoció las dificultades que atraviesan diversos establecimientos de salud y aseguró que, en sus primeros cinco días de gestión, se han destinado recursos para atender las necesidades más urgentes.

Entre las acciones adoptadas figura la transferencia de S/4.5 millones al Hospital Rebagliati para la compra inmediata de reactivos, materiales e insumos médicos, además de garantizar la continuidad de los servicios quirúrgicos y de emergencia.

El titular de EsSalud también destacó la puesta en funcionamiento de un tomógrafo de 160 cortes en el Rebagliati, equipo que había sido adquirido meses atrás, pero que aún no estaba operativo por problemas administrativos y técnicos. Según explicó, se está realizando una revisión a nivel nacional para identificar equipos médicos que permanecen sin uso y acelerar su implementación en beneficio de los pacientes.

LARGAS LISTA DE ESPERA

Respecto a las largas listas de espera, Moreno adelantó que modificará los mecanismos de programación de citas especializadas para reducir los plazos de atención. Indicó que buscará eliminar prácticas que permitían otorgar consultas con varios meses de demora y que se implementará un monitoreo diario de la gestión de citas en los establecimientos de salud de todo el país.