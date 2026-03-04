Prisión preventiva para Adrián Villar: ¿qué paso sigue ahora tras la decisión judicial?

El Poder Judicial impuso 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, quién permanecerá recluido en un penal de Lima mientras es investigado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, durante la noche del 17 de febrero, en San Isidro. La decisión fue adoptada por el juez Adolfo Fernando Farfán, del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Luego de escuchar la decisión del juez Adolfo Fernando Farfán, Adrián Villar debe ser escoltado por efectivos de la Policía Nacional hasta una carceleta donde pueda pasar la noche y quede a la espera de su clasificación, la cuál determinará en qué penal deberá cumplir los 9 meses de prisión preventiva que se le impuso.

El encargado de determinar el centro de reclusión que le corresponde es la Junta de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras la notificación de la decisión del juez. Le corresponde uno de los penales ubicados en la capital.

Se debe tener en cuenta que la Junta de Clasificación tiene su sede en el penal de Ancón. El tiempo que tarde Adrián Villar en ser clasificado dependerá del tiempo de respuesta de los funcionarios.

DETERMINAN QUE HAY PELIGRO DE FUGA

Los argumentos del fiscal Yanet Roller Rodríguez fueron recogidos por el juez Adolfo Fernando Farfán, quien determinó la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal.

En tanto, Adrián Villar seguirá siendo investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente bajo restricciones de su libertad.

