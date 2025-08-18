Puente de Corredor Turístico Miraflores-Barranco se abrirá al público: fecha de la inauguración

El acceso al Puente de la Paz, punto central del Corredor Turístico Miraflores–Barranco, será inaugurado este miércoles 20 de agosto en una ceremonia oficial que contará con la participación de autoridades municipales, representantes diplomáticos y vecinos de ambos distritos.

La Municipalidad de Miraflores informó que el acceso al público general quedará habilitado desde el jueves 21 a partir del mediodía. A partir de esa fecha, limeños y visitantes podrán transitar libremente por la infraestructura, que permanecerá abierta las 24 horas del día.

EL PUENTE DE LA PAZ

El puente conecta directamente el Malecón de la Reserva (Miraflores) con el Malecón Paul Harris (Barranco). Tiene 112 metros de longitud y más de ocho metros de ancho. La obra incluye zonas para peatones, miradores naturales y una ciclovía.

Los ciclistas deberán descender de sus bicicletas al cruzar el puente, como medida para prevenir accidentes en la zona compartida con peatones y turistas. Cabe precisar que esta vía solo está permitida para bicicletas y patinetas sin motor.

No se permitirá la circulación de motos ni de vehículos menores con motor, con el propósito de prevenir incidentes.

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

El Puente de la Paz superó pruebas de resistencia con camiones de seis toneladas y puede albergar hasta 900 personas. Es el primer puente tubular peatonal del país.

Sin embargo, la Contraloría señaló fallas en la etapa final de los trabajos, como un vidrio fracturado y la ausencia de un sistema de conexión a tierra en la estructura metálica. La Municipalidad asegura que ya está corrigiendo estos aspectos.

Con su apertura, Miraflores y Barranco buscan consolidar el puente como un nuevo atractivo turístico, deportivo y cultural de Lima, con acceso libre y permanente para el público.