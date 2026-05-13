Balcázar sobre posible indulto a Pedro Castillo: “Actuaremos de forma autónoma e independiente”
El presidente José María Balcázar se pronunció sobre la posibilidad de otorgar un indulto al exmandatario Pedro Castillo. Desde Iquitos, indicó que no ha recibido ningún nuevo pedido sobre ese tema, pero que, llegado el momento, actuará “de forma autónoma e independiente”.
“Es un tema que sigue un trámite normal que va al Ministerio de Justicia, esta tiene una comisión de indultos, donde se procesan todos los pedidos que se puedan presentar. Yo no puedo adelantar nada mientras no vaya al sector correspondiente para ser analizado. Nuestro gobierno no tiene ningún prejuicio con nadie y actuaremos de forma autónoma e independiente”, remarcó.
José María Balcázar sí mencionó que un primer pedido de indulto fue rechazado. “Hemos declarado la primera vez inadmisible el pedido del expresidente Castillo y ahora no conozco si hay una nueva solicitud, si cuenta con los requisitos que requiere un indulto desde el punto de vista legal y constitucional“, enfatizó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, también se pronunció sobre este tema indicando que “no hemos recibido ninguna solicitud. Las que han llegado han sido declaradas inadmisibles. Si fuese el caso, la decisión será basada en las normas y el respeto al estado de derecho“.