Puente de Lima Norte luce abarrotado por ambulantes y compradores a pocas horas de la Navidad

Quedan pocas horas para la llegada de la Navidad y los comerciantes informales aprovechan las compras de última hora para ‘hacer su agosto’ en varios puntos de la capital como Lima Norte.

Un gran número de vendedores ambulantes instalaron sus puestos improvisados en el puente peatonal de Mega Plaza poniendo en riesgo la integridad de las personas que buscan cruzar de un lado a otro.

Enormes colas, tanto de ingreso como salida al centro comercial, hacen más lento el tránsito de personas. A esto se suma la poca presencia de fiscalizadores municipales.

El caos en esta zona ubicada en el límite de los distritos de Independencia y Los Olivos incrementa las probabilidades de que ocurra un accidente y es que se pudo observar que las rutas de evacuación se encuentran llena de obstáculos.

