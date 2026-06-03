“Hace mucho tomamos la decisión”: Karla Tarazona y Christian Domínguez sobre su matrimonio

La esperada boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez finalmente se realizó y las cámaras de Arriba Mi Gente estuvieron presentes para captar cada detalle de esta romántica celebración. Entre música, diversión y una gran fiesta, los recién casados disfrutaron junto a sus invitados de una noche inolvidable.

La fiesta arrancó con toda la energía gracias a la orquesta, mientras los asistentes no dejaban de bailar y celebrar a los flamantes esposos. Incluso Karla dejó de lado el glamour de los tacos para ponerse más cómoda y disfrutar al máximo de la hora loca.

Durante la celebración, Karla y Christian fueron vistos coordinando constantemente algunos detalles del evento, hasta que finalmente decidieron salir para conversar brevemente con la prensa. Fue ahí donde dieron sus primeras declaraciones como marido y mujer.

“Hace mucho pensábamos en casarnos. Teníamos motivos para hacerlo”, comentaron emocionados tras sellar oficialmente su unión. La pareja vivió una noche llena de emoción, música y complicidad, dejando en claro que atraviesan uno de los momentos más importantes de su relación.

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