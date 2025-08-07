¿Quiénes son los policías acusados de integrar una red criminal dentro de la PNP?

En medio de un nuevo escándalo en la institución policial, se realizó la audiencia contra el coronel en retiro y exjefe del Grupo Terna de Lima, Walter Palomino Simón tras estar vinculado a una red criminal junto a otros policías.

Durante más de dos años de indagaciones, el caso relacionado con la presunta organización criminal “Los Incorregibles de San Juan de Miraflores” ha expuesto cómo un grupo de agentes, haciendo uso de su posición institucional, habría facilitado beneficios a internos, filtrado información judicial, manipulado pruebas y gestionado traslados penitenciarios a cambio de sobornos.

MEGAOPERATIVO CONTRA POLICÍAS

En medio de un megaoperativo ejecutado a 13 viviendas, fue detenido Walter Palomino Simón, quien en sus últimos años estuvo a cargo de la División Policial Lima Sur 2 y fue jefe del Escuadrón Verde.

Como parte de las diligencias del caso, las autoridades también intervinieron las casas de 3 agentes de la PNP (Cañete, Iquitos y Casma), además de dependencias policiales a las que permanecían.

¿QUIÉNES SON LOS POLICÍAS DETENIDOS?

En la audiencia de control de identidad participaron los 9 policías detenidos e implicado en varios hechos delictivos. Fue de manera virtual y se pudo conocer los rostros de los oficiales involucrados.

Coronel Walter Palomino Simón , oficial en retiro desde el 01 de enero de 2025.

, oficial en retiro desde el 01 de enero de 2025. S3 PNP Jair Paolo Putuquia Sánchez , perteneciente a la Depincri SJM – Sección de Inteligencia.

, perteneciente a la Depincri SJM – Sección de Inteligencia. S3 PNP José Miguel Magallanes Saravia , perteneciente a la Divpol Sur 2 Depoep.

, perteneciente a la Divpol Sur 2 Depoep. S2 PNP Gerson Guillermo Ramírez Farfán , perteneciente a la Depincri Villa El Salvador.

, perteneciente a la Depincri Villa El Salvador. S2 PNP Alessandro Abelardo Chen Ramos , perteneciente a la Comisaría de Dulanto B-Callao.

, perteneciente a la Comisaría de Dulanto B-Callao. S3 PNP Jorge Luis Bohorquez Roncal , perteneciente a la Depincri Villa El Salvador.

, perteneciente a la Depincri Villa El Salvador. SS PNP Marlon Gonzalo Cóndor Mejía , perteneciente a la Brigada Especial contra el Crimen – Lima Norte.

, perteneciente a la Brigada Especial contra el Crimen – Lima Norte. S3 PNP Edward Javier Palomino Ramos , perteneciente a la Depincri Villa El Salvador.

, perteneciente a la Depincri Villa El Salvador. S2 PNP Christians Bonifacio Suna, perteneciente a la Depincri SJM – Sección de Inteligencia.

A la lista se suman otros agentes que no fueron hallados en el operativo. Se trata del Cap. PNP Jorge Luis Vicente Rojas, Crnel. PNP Pedro José Porras Cuba, Cmte. PNP Alfredo Vilber Velarde Ordoñez, y SDS Darsón Almendares Suescun, civil.

REGISTRO DELINCUENCIAL

Entre el año 2021 y 2022, los detenidos habrían sembrado drogas y armas para incriminar a ciudadanos en operativos irregulares para luego pedirles dinero a cambio de dejarlos en libertad.

Mientras se desarrollaba la audiencia, en los exteriores de la Diviac llegaron algunas personas con pancartas, asegurando haber sido víctimas de la presunta organización.

Latina Noticias pudo conversar con una posible agraviada, Ana Martinez, intervenida el 25 de setiembre del 2024, quien habría sido acusada de pertenecer a un clan familiar dedicado al cobro de cupos.

“Fue el Escuadrón Verde que intervino en mi casa, que me pusieron como extorsionadora y cabecilla. Hoy vengo a decirle quién es el extorsionador. El señor Sánchez me decía que quería los 20 mil soles por mis hijos, para que ellos puedan arreglar el problema de mi hijo”, expresó.

MP BUSCA PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA POLICÍAS

El Ministerio Público solicitará la prisión preventiva contra los implicados. Mientras tanto ellos, permanecerán detenidos preliminarmente hasta el 15 de agosto, a excepción de Jorge Vicente Ríos, quien estará hasta el 16 de dicho mes.

