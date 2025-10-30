Reniec modifica requisitos para realizar consulta sobre datos personales en el Padrón Electoral

Tras múltiples quejas de usuarios, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) modificó los requisitos para consultar el padrón electoral inicial de las Elecciones Generales 2026, con el fin de proteger los datos personales de millones de peruanos. La medida responde a la creciente preocupación ciudadana por la inseguridad y el uso indebido de datos sensibles, como edad y domicilio, que eran fácilmente visibles en la plataforma habilitada por la institución.

¿QUÉ HABÍA PASADO?

Inicialmente, Reniec aseguró que no se trataba de una filtración de datos, sino del cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones, que exige la publicación del padrón. Sin embargo, el sistema permitía consultar información personal solo ingresando el número de DNI y probando el dígito verificador (del 1 al 9), lo que facilitaba el acceso no autorizado.

La denuncia cobró fuerza en medio del aumento de casos de extorsión y delitos digitales, generando inquietud por la exposición de datos privados.

¿QUÉ MEDIDAS ANUNCIÓ RENIEC?

En respuesta, Reniec anunció nuevas condiciones de acceso a la plataforma del padrón electoral. “No somos ajenos a la preocupación ciudadana y se han tomado medidas para cumplir el objetivo de la publicación (del padrón electoral). La consulta individual que cada uno realice quedará registrada y se están tomando”, dijo Manuel Chuquillanqui, representante de Reniec en RPP.

Las medidas adoptadas incluyen:

Reducción del tiempo de consulta a 1 minuto.

Incorporación obligatoria de la fecha de emisión del DNI como dato adicional para validar la consulta.

Registro de cada búsqueda individual, lo que permite mayor trazabilidad del uso de la plataforma.

Estas acciones buscan dificultar el acceso indebido a la información de los ciudadanos y responder al contexto actual de inseguridad.