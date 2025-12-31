Rescatan a perrito atrapado en vivienda afectada por incendio en almacén de pirotécnicos

Un perro, que se encontraba atrapado en un inmueble afectado por el incendio en un taller de pirotécnicos en Ate, fue rescatado con vida tras soportar la intensa humareda durante dos horas.

El can fue sacado en brazos con ayuda de su dueño e inmediatamente recibió atención médica por parte de los Bomberos. Se conoció que la mascota está fuera de peligro y se recupera tras recibir atención en una de las ambulancias.

Como se sabe, un voraz incendio se inició a las 4 de la tarde. El fuego afectó a varias casas ubicadas en el cruce de la Av. Huarochirí con la Carretera Central. Tras algunas horas, los bomberos finalmente controlaron la emergencia.