Tacna seguirá bajo emergencia por criminalidad: Gobierno amplía medida por 60 días en distritos fronterizos

El Gobierno dispuso extender por 60 días calendario el estado de emergencia en cuatro distritos fronterizos de la región Tacna, con el propósito de reforzar las acciones de seguridad frente a la delincuencia, el contrabando y otras actividades ilícitas que afectan esta zona estratégica del sur del país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 086-2026-PCM y entrará en vigencia desde el 9 de junio. La prórroga comprende los distritos de Palca, Tarata, Tacna y La Yarada-Los Palos, donde las autoridades consideran necesario mantener los operativos para preservar el orden interno.

Durante este periodo, la Policía Nacional continuará liderando las labores de control y seguridad con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las intervenciones serán definidas a partir de información de inteligencia, estadísticas delictivas y evaluaciones operativas realizadas en la región.

Según el Ejecutivo, la ampliación de la emergencia permitirá fortalecer la respuesta del Estado frente a delitos como robo, hurto, contrabando, crimen organizado y otras actividades ilegales detectadas en la frontera con Chile, una zona de constante tránsito de personas y mercancías.

La prórroga también mantiene vigentes las restricciones contempladas en el artículo 137 de la Constitución, lo que permite limitar temporalmente derechos relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Asimismo, los eventos públicos masivos deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes.

Al término de la medida, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallando los resultados obtenidos. Dicho documento será remitido al Ministerio del Interior y posteriormente elevado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, junto con recomendaciones para futuras acciones de seguridad en la región.

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