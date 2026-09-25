Municipalidad de Lima explica motivos de la clausura de Arena 1 antes del segundo concierto de Robbie Williams

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se pronunció sobre la clausura del Arena 1 Park, en San Miguel, medida que impidió la realización del segundo concierto de Robbie Williams, previsto para el jueves 24 de septiembre.

La comuna capitalina explicó que, dentro de sus competencias, realiza evaluaciones relacionadas con las condiciones de seguridad del recinto. Entre los aspectos que son revisados se encuentran la resistencia y estabilidad de las estructuras, las instalaciones eléctricas, las vías de evacuación y otros posibles factores de riesgo.

La entidad precisó que estas evaluaciones forman parte de un informe técnico y aclaró que dicho procedimiento no constituye una autorización municipal para llevar a cabo los espectáculos.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/80Rvd3h2Nl — Municipalidad de Lima (@MuniLima) September 25, 2026

MML SOBRE ESPACIOS PARA GRANDES EVENTOS

Pese a la situación generada por el cierre del recinto, la Municipalidad de Lima señaló que continuará impulsando iniciativas orientadas a contar con infraestructura adecuada para recibir espectáculos masivos.

Según la comuna, estos espacios deben contar con condiciones de seguridad y características que permitan desarrollar eventos de gran escala bajo estándares internacionales.

En su pronunciamiento, la MML destacó además la capacidad de Lima para recibir acontecimientos nacionales e internacionales y sostuvo que la ciudad debe mantener condiciones que permitan desarrollar espectáculos de calidad.

SEGUNDO CONCIERTO DE ROBBIE WILLIAMS SERÁ REPROGRAMADO

Por su parte, la empresa encargada de organizar la presentación de Robbie Williams comunicó la noche del jueves que el segundo show del artista británico no podría realizarse debido al cierre del Arena 1 Park.

La organización señaló que el concierto no ha sido cancelado de manera definitiva, sino que será reprogramado. La nueva fecha y el lugar donde se realizará la presentación serán anunciados próximamente.

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