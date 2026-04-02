San Isidro: Incendio en edificio departamental moviliza 10 unidades de bomberos

En la tarde de este 2 de abril, un incendio se reportó en uno de los departamentos ubicado en la cuadra 13 de la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito de San Isidro, que actualmente viene consumiendo uno de los bloques habitacionales y afectando los de su alrededor.

Hasta el momento, se han movilizado al lugar 10 unidades de vehículos tripulados de los Bomberos del Perú para atender la emergencia y combatir el fuego.

El reporte de los hombres de rojo señala que el incendio está afectando las estructuras del edificio desde el piso 9 al 11.