Hallan sin vida a joven universitario tras ser arrastrado por ola en playa Bertolotto

Tras una intensa búsqueda, el estudiante de ingeniería, identificado como Gustavo Velásquez Ravelo (33), fue hallado sin vida tras permanecer desaparecido desde la madrugada del 26 de octubre, luego de ser arrastrado por una ola en la playa Malecón Bertolotto, en San Miguel.

Como se recuerda, el joven se habría subido a un muro para tomarse una fotografía cerca de la medianoche cuando una fuerte ola lo sorprendió y lo arrastró mar adentro, sin que volviera a salir a la superficie.

Tras más de tres días sin resultados, los familiares pidieron a las autoridades intensificar las labores de búsqueda, especialmente a los equipos de la Marina de Guerra y a la Policía Nacional.

