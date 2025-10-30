Santa María de Huachipa: buscan familiares de adulto mayor hallado en estado grave
La Municipalidad de Santa María de Huachipa lanzó un llamado urgente para ubicar a los familiares de un adulto mayor identificado solo como “Aurelio”, quien fue encontrado en estado de abandono y actualmente se encuentra hospitalizado en condición crítica.
Según se pudo conocer, personal de Serenazgo halló al hombre hace más de un mes en la avenida Los Tucanes, inconsciente y con signos de desnutrición. Por disposición de la alcaldesa Jacky Cartolin, se le brindó atención inmediata para su recuperación.
Sin embargo, debido a que Aurelio no cuenta con documentos de identidad y es considerado NN, su ingreso a un albergue no fue posible. Actualmente permanece internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde fue diagnosticado con afección renal, deshidratación y desnutrición.
Aunque ha mostrado leve mejora renal, ha desarrollado un cuadro severo de neumonía. Si tienes información sobre “Aurelio”, comunícate con el Serenazgo al 925 937 635 o acércate a plataforma de Atención Municipal, ubicado en la av. Los Canarios Mz O-2 Lote 5, Santa María de Huachipa, Lurigancho.
