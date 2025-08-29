Santa Rosa de Lima: descubre cómo enviar tus cartas al Pozo de los Deseos a través de WhatsApp y correo electrónico

La festividad por Santa Rosa de Lima en el Perú es más que solo una solemnidad religiosa, su importancia a nivel social y cultural ha preservado este día como feriado nacional. Este sábado 30 de agosto, sus fieles se reunirán como cada año realizando largas colas con la esperanza de depositar sus cartas en el ‘Pozo de los Deseos’.

El objetivo es uno: hacer llegar a la Patrona de la Policía Nacional sus anhelos con la confianza en que les concederá sus peticiones de salud, trabajo y otros deseos. Esta tradición se basa en un capítulo de la vida de la santa, conocido como el Milagro de la Llave.

La historia más difundida cuenta que Santa Rosa arrojó al pozo la llave de una cadena que usaba como penitencia, pidiendo a Dios que la liberara de ella, y así se cumplió su deseo.

El avance de la tecnología ha permitido que hoy sus fieles puedan hacer llegar sus súplicas sin tener que recurrir al Santuario, ubicado en el Centro Histórico de la capital. El Arzobispado de Lima ha dispuesto canales digitales para el envío de estas, especialmente pensando en quienes no pueden asistir y conmemorarla en esta fecha.

Puedes enviar tu carta a través de un mensaje escrito, comunicándote a la cuenta oficial de Santa Rosa de Lima (@santarosadelima en Facebook o @santarositadelima en Instagram). También tienes la opción de hacerlo por medio del correo electrónico santarosa.correo@gmail.com o enviando un mensaje al número de WhatsApp +51 934 720 733.

Una vez recibidas, los voluntarios se encargarán de depositar las cartas en el ‘Pozo de los Deseos’ este mismo sábado 30 de agosto.

VIDEO RECOMENDADO