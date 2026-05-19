Mininter envía comisión policial a Argentina para extraditar a presunto feminicida de cosmiatra

El Gobierno autorizó el viaje de una delegación de la Policía Nacional hacia Argentina para concretar las diligencias relacionadas con la extradición de Luis André Flores Julca, alias “Lanzelot”, investigado por el presunto feminicidio de la cosmiatra Yajaira Yanet Sigueñas Urbano. El sujeto fue capturado en territorio argentino luego de permanecer prófugo de la justicia peruana.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.° 0643-2026-IN, que aprueba el desplazamiento de tres agentes policiales a la ciudad de Buenos Aires entre el 18 y el 22 de mayo. La comisión estará integrada por el coronel PNP Carlos Andrés Morales Guevara, el suboficial brigadier Pedro Efraín Morales Canchari y el suboficial técnico Joel García Lolo.

Según el documento oficial, los efectivos realizarán coordinaciones con la Policía Argentina e Interpol para asegurar el desarrollo del proceso policial y judicial internacional. Entre las acciones previstas figuran el control de identidad del detenido, las notificaciones judiciales y las gestiones necesarias para ejecutar su expulsión, deportación o extradición hacia el Perú.

Además, el Ministerio del Interior indicó que esta comisión permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países y garantizar que el investigado sea entregado a la justicia peruana para responder por el presunto delito de feminicidio.

EL CASO

Flores Julca, de 33 años, fue detenido el pasado 16 de mayo en la ciudad de Coronda, provincia de Santa Fe, en Argentina. Su ubicación fue obtenida gracias a información proporcionada por un ciudadano, pocos días después de haber sido incluido en el Programa de Recompensas del Mininter. La intervención estuvo a cargo de agentes de Interpol Buenos Aires y de la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima.

El investigado es señalado como el principal sospechoso del ataque contra su expareja, quien fue encontrada el 11 de abril en una vivienda de Surquillo con quemaduras graves y múltiples heridas punzocortantes. La joven permaneció hospitalizada durante 23 días, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

VIDEO RECOMENDADO