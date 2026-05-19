JNE vaca al alcalde de José Leonardo Ortiz por nepotismo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió vacar al alcalde del distrito chiclayano de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, tras declarar fundada la apelación presentada por un ciudadano de la localidad por la causal de nepotismo.

La decisión revierte el acuerdo adoptado en abril pasado por el concejo municipal, cuando la solicitud de vacancia no prosperó al no alcanzarse los ocho votos requeridos por ley para retirar a la autoridad del cargo. Un vecino del distrito, al considerar que se configuró un claro caso de nepotismo dentro de la municipalidad distrital, presentó una apelación ante el JNE cuestionando la permanencia de Requejo Sánchez.

El caso se originó por la contratación de Nilda Cabrejos, sobrina del burgomaestre, quien llegó a ocupar el cargo de subgerente de Programas Sociales y Participación Vecinal de la comuna. Entre las pruebas valoradas por el JNE figura la Resolución de Gerencia Municipal N.° 023-2023, documento que formalizó dicha designación.

La apelación fue impulsada por el ciudadano Ronald Gonzales, quien cuestionó la permanencia de Requejo Sánchez al considerar que se configuró un caso de nepotismo.

Días antes de conocerse la resolución del JNE, el alcalde Requejo había solicitado licencia del cargo con el objetivo de postular como candidato a la alcaldía provincial de Chiclayo.

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