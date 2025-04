Se frustra diligencia en planta de Medifarma por falta de equipos de Digemid

Una diligencia crucial que buscaba reconstruir el proceso de elaboración del suero fisiológico defectuoso del laboratorio Medifarma, el cual ha provocado la muerte de siete personas, fue suspendida este jueves en Ate debido a la falta de preparación. El procedimiento, liderado por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Digemid, fue reprogramado para el 13 de mayo.

El operativo, en la planta de Medifarma, tenía como fin recolectar, esclarecer cómo se produjo y distribuyó el lote de suero contaminado. Sin embargo, la Digemid no llevó el equipo necesario para tomar muestras, lo que impidió llevar a cabo cualquier análisis, según denunció el abogado Pedro Alva, representante de la familia de Alejandra Landers, la más reciente víctima del caso.

“La deligencia no se ha desarrollado, hemos suspendido todo porque el Estado no puede ser lo mínimamente eficiente para convocar a todos los profesionales responsables. Cuando la Policía y el Ministerio Público emiten un oficio al Digemid no pudieron hacer entre esas tres instituciones un mínimo esfuerzo para saber quiénes son los profesionales estatales encargados”, expresó el abogado.

El abogado cuestionó la falta de convocatoria de especialistas clave: químicos, ingenieros y técnicos que pudieron haber participado en la reconstrucción de hechos.

“¿Qué debió ocurrir y no ha ocurrido? Que se oficie al Colegio de Ingenieros, que convoquen al Colegio de Químicos, si querían reconstruir los hechos, le pedían la relación de personas que estuvieron el 13 de diciembre, que se crea el suero, y las personas que estuvieron el día que se realizó el suero”, añadió.

