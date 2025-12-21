Óscar Arriola sobre ola de asesinatos en el Perú: “El Sinadef registra números inexactos”

El comandante general de Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, confirmó que tras la denuncia de Punto Final de que 25 ambulancias adquiridas en el 2024, durante el Gobierno de Dina Boluarte, se encontraban completamente abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía, la gestión de José Jerí solicitó que se acelere el proceso de entrega. Como resultado, “tres días después” de emitido el reportaje, se ejecutó la entrega a las diferentes regiones del país.

“Sí, tres días después se distribuyeron. A veces necesitamos un Estado ágil y esa fue una decisión presidencial ágil”, declaró sobre las 25 ambulancias valorizadas en 4.6 millones de soles.

En esta línea, Arriola indicó que en total fueron 60 las ambulancias las que se distribuyeron a nivel nacional. Además de 385 patrulleros para reforzar la lucha contra la criminalidad en distintos puntos clave.

En otro momento, aseguró que desde la Policía Nacional son optimistas sobre la lucha contra la criminalidad. Aseguró que el optimismo de la PNP radica en la moral alta de la Policía.

“Tenemos 5500 mil extranjeros en las cárceles, eso hace que el Perú sea diferente… Estamos al frente de una criminalidad de mega bandas internacionales encabezadas por el Tren de Aragua. Están escondidos donde opera la criminalidad como los centros de trata de personas”, agregó.

TOLERANCIA CERO CON POLICÍAS CORRUPTOS

En otro momento, Óscar Arriola se refirió a la decisión del Gobierno de pasar al retiro a 1456 integrantes de la Policía Nacional, de los cuales 570 enfrentan acusaciones ligadas a corrupción. Consideró que estos malos efectivos jamás debieron ingresar al cuerpo policial.

“Nosotros mismos somos los que investigamos y hacemos inteligencia, nosotros mismos detectamos a los policías que nunca debieron llamarse como tal… Hace unas semanas anunciamos tolerancia cero con la corrupción dentro de la institución”, declaró.

Por otro lado, el general de la Policía Nacional lamentó el asesinato de periodistas a manos de sicarios, quienes tendrían como objetivo silenciar su labor como periodistas. Sobre ello, resaltó que se capturó a tres criminales “comunes y corrientes” involucrados en el asesinato de Gastón Medina Sotomayor y a otros dos por el asesinato del periodista Fernando Núñez, en Pacasmayo: “Ahora se le siguen los pasos a los autores intelectuales”.

SOBRE CAPTURA DE VLADIMIR CERRÓN

Finalmente, el general Arriola se pronunció sobre la demora para lograr la captura de Vladimir Cerrón. Aunque algunas informaciones ubicarían al líder de Perú Libre en Cuba, el alto mando policial dijo que “nunca se puede asegurar o descartar” que ese sea su real ubicación.

“Nosotros estamos haciendo ese trabajo con equipos especiales y esperamos dar la noticia… El anuncio de la captura podría ser mañana mismo”, declaró Arriola, quien agregó que la PNP viene trabajando arduamente para lograr su captura, aunque no precisó si antes de fin de año podría realizarse el gran anuncio.

VIDEO RECOMENDADO