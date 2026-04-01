Incendio en Maranguita: cuatro unidades de Bomberos intentan apagar las llamas

Un incendio de grandes proporciones se registra en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de Bomberos para controlar la emergencia.

Imágenes captadas por vecinos de la zona muestra las lenguas de fuego producto de lo que sería la quema de colchones.

Después de varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el siniestro. Hasta el momento no se ha reportado heridos ni fuga de internos.

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