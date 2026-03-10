Se registra nuevo atentado contra combi de Los Mandarinos en Comas

Este 10 de marzo se registró un nuevo ataque a balazos contra un vehículo de la empresa de transporte Los Mandarinos. El atentado ocurrió en horas de la tarde frente al condominio Los Girasoles ubicado entre las avenidas Micaela Bastidas y Manuel González Prada, en el distrito de Comas.

Delincuentes dispararon hasta cuatro veces contra la unidad que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas. Hasta el lugar llegó personal de Serenazgo y policías de la comisaría de Santa Luzmila y la Unidad Los Halcones.

La empresa de transporte ya había sufrido dos atentados similares en el mes de febrero por parte de extorsionadores, por lo que se trataría de un nuevo caso de cobro de cupos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina Noticias (@latinanoticias.pe)

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7