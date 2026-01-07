Temas
Lima

Se salvó de milagro: conductor de combi es atacado a balazos por extorsionador que le exige pago de cupos

Lima
kortega@latina.pe
Compartir

Los casos de extorsión contra los transportistas continúan causando zozobra. En Ventanilla, un delincuente se grabó amenazando y disparando contra el chofer de una combi de la empresa Acor S.A.C por presuntamente negarse a pagar cupos.

Las imágenes que fueron difundidas por el hampón muestran cómo este intenta fingir ser un pasajero para subir a la unidad. Afortunadamente el conductor se percata de sus intenciones y acelera su vehículo sin imaginar que sería atacado a balazos.

“Toda combi que no se quiera alinear con la mafia no va salir. En todo Pachacútec se va a alinear con la mafia ¿ya?“, se le oye decir al criminal antes de abrir fuego contra el vehículo.

Aunque afortunadamente resultó ileso en el atentado, la víctima y otros conductores se han visto obligados a pagar cupos para seguir seguir trabajando. Otros han optado por retirarse de las pistas por miedo a perder la vida en manos de estas organizaciones criminales.

