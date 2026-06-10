San Borja: Mujer se aferra a camión de bomberos y retrasa atención de incendio

Una insólita escena registrada en San Borja se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer se aferrara a un camión de bomberos, impidiendo por varios minutos el paso de una unidad que se dirigía a atender un incendio vehicular en Villa El Salvador.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Angamos y Aviación, cuando la compañía de bomberos avanzaba entre el tráfico con sirenas encendidas rumbo a una emergencia. De pronto, una mujer irrumpió en la vía, se subió al parachoques delantero y exigía ser llevada en una ambulancia, mientras los rescatistas intentaban persuadirla para que se retire.

“Estás impidiendo el trabajo de los bomberos”, se escucha decir al personal en el video que rápidamente se viralizó.

Según explicaron miembros de la Compañía Cosmopolita 11 de San Borja, la situación se prolongó por alrededor de cinco a seis minutos, tiempo que resultó crucial, ya que retrasó la llegada de la unidad a la emergencia.

Los bomberos indicaron que actuaron bajo protocolo y evitaron cualquier uso de fuerza, pues consideraron que la mujer podría atravesar una alteración emocional o problemas de salud mental. Además, solicitaron apoyo policial mientras intentaban controlar la situación.

Aunque finalmente lograron continuar su camino, otras unidades cercanas terminaron controlando el incendio antes de su llegada.

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