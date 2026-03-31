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Semana Santa 2026: conoce los horarios del transporte público para este 2 y 3 de abril

Lima
Lidia Castro
Lidia Castro
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Durante los días de Semana Santa las familias suelen desplazarse por Lima y Callao hacia diversas actividades religiosas y culturales. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha dado a conocer los horarios de funcionamiento de los principales servicios de transporte público como El Metropolitano, Línea 1, Línea 1 y el Aerodirecto.

El jueves 2 y viernes 3 de abril habrá horarios diferenciados para cada tipo de transporte público con el fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos. Mientras que el sábado 4 y domingo 5 de abril,  los servicios de transporte público autorizados funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios y rutas habituales en Lima y Callao, de acuerdo a lo anunciado por la ATU.

JUEVES 2 Y VIERNES 3

En estos dos días los servicios operarán en horarios diferenciados.

  • Transporte regular: de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.
  • Taxis autorizados: funcionarán las 24 horas del día.
  • Corredores complementarios: atenderán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales.
  • Aerodirecto: operará en sus rutas y horarios habituales.
  • Línea 1 del Metro de Lima y Callao: operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m., con una frecuencia de paso de trenes de 5 a 10 minutos (jueves 2 de abril) y de 7.5 a 15 minutos (viernes 3 de abril), dependiendo de la franja horaria.
  • Línea 2 del Metro de Lima y Callao: funcionará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
  • Metropolitano: funcionarán los servicios regulares A, B y C de 5 a.m. a 10 p.m., el servicio Expreso 1 de 6 a.m. a 9 p.m. y el servicio Expreso 5 de 6 a.m. a 8 p.m. Los buses alimentadores operarán hasta las 11 p.m.

Mientras que el servicio Lechucero operará con normalidad los días viernes y sábado de 11:30 p.m. a 4 a.m.

SÁBADO 4 Y DOMINGO 5

Por otro lado, La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha precisado que los servicios de transporte público operarán con normalidad en los días sábado 4 y domingo 5 de abril.

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