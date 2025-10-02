Senamhi advierte sobre altas temperaturas en octubre: así será el clima este mes

En este inicio del mes de octubre, Lima y demás ciudades del país dejarán de tener las temperaturas frías y húmedas a la que estuvieron acostumbradas por meses debido al invierno, pues ahora la primavera se siente y sentirá con más fuerza según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Y es que la especialista, Patricia Rivera, indicó que Lima alcanzaría hasta los 24 grados de temperatura durante este mes de octubre, mientras que las temperaturas mínimas serán de 14 grados, esto se presentaría en horas de la mañana y madrugada hasta la llegada del verano.

“Vamos a tener un mayor predominio de días soleados -de temperaturas más cálidas- que de condiciones frías. Solo en las mañanas sí esperamos que sea ventoso -un poco de nubosidad-, pero hacia el mediodía [el cielo] estaría despejado”, explicó Rivera a Agencia Andina.

Rivera añade que todos los distritos de Lima no tendrán la misma temperatura, pues como ha ocurrido en otras estaciones, los distritos cercanos al mar han sentido con mayor intensidad el invierno por la humedad, ahora, lo mismo ocurrirá para la primavera.

Distritos como La Molina, Ate y Lurigancho, sentirán calor con más intensidad, caso contrario a distritos como Ancón, Miraflores y Lurín, que dependeránde la temperatura del mar.

Si bien el calor ya se sentirá en Lima y varias ciudades del país, el Senamhi advierte que pueden haber días fríos y hasta con lloviznas, por lo que recomienda mantener los cuidados necesarios en cuanto a abrigo para no tener enfermedades respiratorias.

