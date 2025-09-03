Senamhi advierte sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en Lima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una nueva alerta para Lima y otras regiones del Perú. Y es que el ente estatal advierte que habrán precipitaciones de moderaba a fuerte intensidad en los próximos días.

A través de un comunicado en sus cuentas oficiales, el Senamhi indica que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de vientos de hasta 45km/h. Lima es una de las regiones que se verá afectada junto con otras 12 localidades del Perú.

Las regiones afectadas por estas condiciones climatológicas son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín.

La alerta del Senamhi va hasta la noche del jueves 4 de septiembre. Cabe mencionar que la zona afectada de Lima comprende las provincias de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

El próximo 23 de septiembre iniciará la primavera, sin embargo, las temperaturas seguirán siendo bajas por lo que se recomienda tener los cuidados adecuados par evitar enfermedades respiratorias.

