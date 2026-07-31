Perú recibió 225 mil dosis de vacuna contra el dengue como prevención ante El Niño

Como medida de prevención sanitaria ante la llegada del fenómeno El Niño, el Perú recibió 225 mil dosis de la vacuna contra el dengue para fortalecer la inmunización de la población en regiones del norte y la selva del país. Este representa solo el primer lote que llegará al Perú, de acuerdo a los informado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Se trata de dosis de vacunas contra la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, las cuáles vienen siendo gestionadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

“El dengue no espera y nosotros tampoco; por eso actuamos con prevención, porque cada vacuna significa una oportunidad para evitar hospitalizaciones, casos graves y salvar vidas”, expresó el ministro de Salud, Luis Dyer.

Estas dosis serán priorizadas para las regiones amazónicas como Loreto y Ucayali, así como las norteñas Piura y Tumbes para fortalecer la inmunización contra el dengue a niños y adolescentes de 10 a 20 años. Esto debido a que se encuentran en un rango de edad de mayor vulnerabilidad.

MINISTRO DYER SUPERVISÓ ARRIBO DEL PRIMER LOTE

El encargado de recibir el primer lote de vacunas fue el ministro de Salud, Luis Dyer. Indicó que este arribo marca el inicio de “una nueva etapa poniendo la salud de los peruanos en el primer lugar”.

En tanto, desde el Minsa informaron que se sumará la próxima semana otro lote de 219.780 dosis a fin de fortalecer las medidas de prevención sanitaria frente a la llegada del fenómeno climatológico.

Finalmente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el miércoles un aviso de nivel de peligro extremo del 30 de julio al 1 de agosto, en el que señaló que se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 36 grados en la costa norte. A pesar de que el país se encuentra en pleno invierno austral, pero con la inminencia del impacto de El Niño Costero y el Niño en el Pacífico ecuatorial.

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