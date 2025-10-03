Señor de los Milagros 2025: fechas y recorridos de las seis procesiones en Lima y Callao

El Arzobispado de Lima anunció que el Señor de los Milagros 2025 tendrá seis procesiones en Lima y Callao. La gran novedad será el retorno de la imagen al puerto chalaco después de 22 años de ausencia, lo que ha generado gran expectativa entre los fieles.

Fechas y recorridos de las procesiones del Señor de los Milagros 2025

Sábado 4 de octubre: Recorrido por la Av. Tacna, Av. Emancipación, Jr. Chancay y Jr. Conde de Superunda, para luego retornar al Santuario de las Nazarenas. Sábado 18 de octubre: Recorrido por la Av. Tacna, Jr. Ica, Jr. de la Unión y Plaza Mayor de Lima, donde recibirá homenajes de la Municipalidad de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal. Continuará por el Jr. Carabaya, Jr. Ucayali, Av. Abancay y Jr. Junín, con homenaje del Congreso de la República, hasta llegar a la Iglesia del Carmen donde pernoctará. Domingo 19 de octubre: Salida desde el Santuario hacia la Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola y Jr. Cañete, luego avanzará por la Av. Alfonso Ugarte para visitar el Hospital Arzobispo Loayza. Continuará por la Av. Venezuela, Jr. Mariano Moreno, Jr. Recuay, Jr. Loreto, Av. Bolivia y Av. Garcilaso de la Vega, retornando al Santuario de las Nazarenas. Martes 28 de octubre: Recorrido similar al del 19 de octubre: Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Cañete, Av. Alfonso Ugarte, Hospital Loayza, Av. Venezuela, Jr. Mariano Moreno, Jr. Recuay, Jr. Loreto, Av. Bolivia y Av. Garcilaso de la Vega, retornando al Santuario. Sábado 1 de noviembre: Última procesión del año: recorrido por la Av. Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay y Av. Emancipación, culminando en el Convento de las Nazarenas.



RECORRIDO EN EL CALLAO

Domingo 26 de octubre: Por segunda vez en su historia, el Cristo Moreno visitará el Callao en el Nazareno Móvil. El recorrido incluye la Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides, Av. Tingo María, Av. Mariano H. Cornejo, Av. Universitaria y Av. La Marina, llegando a la Av. Guardia Chalaca, Av. Sáenz Peña y Av. Pacífico, donde se celebrará una Santa Misa. Luego retornará por las mismas avenidas hacia el Santuario de las Nazarenas.



MIRA LATINA NOTICIAS 24/7