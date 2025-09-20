Señor de los Milagros 2025: fechas y rutas de las seis procesiones en Lima y Callao

Se acerca el mes de octubre y con él la tradicional salida del Señor de los Milagros. Este año habrán novedades, ya que se incluirá una visita al Callao, después de 22 años de ausencia. Así lo informó el arzobispado de Lima.

De esta manera, se completarán 6 procesiones que llevarán al Cristo Moreno por las calles limeñas y ahora también chalacas.

¿CUÁLES SON LAS 6 RUTAS QUE SEGUIRÁ EL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

Sábado 4 de octubre: el Señor de los Milagros paseará por las avenidas Tacna y Emancipación, luego pasará por los jirones Chancay y Conde de la Superunda y finalizará ese recorrido de vuelta en el Santuario de las Nazarenas por la av. Tacna.

Sábado 18 de octubre: el Cristo de Pachacamilla recorrerá la avenida Tacna, jirón Ica y el tradicional jirón de la Unión para luego ingresar a la Plaza Mayor, donde recibirá homenajes de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal. Posteriormente, continuará por los jirones Carabaya y Ucayali, así como por la avenida Abancay. Luego seguirá hacia el jirón Junín, donde recibirá honores por parte del Congreso. Después avanzará por el jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará su recorrido hacia los jirones Áncash y Maynas, para luego retornar por el jirón Junín en dirección a la Iglesia del Carmen de Lima. Allí pernoctará.

Domingo 19 de octubre: La imagen del Señor de los Milagros partirá desde la Iglesia del Carmen en dirección a los alrededores del Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. Asimismo, recorrerá los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. También pasará frente a Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional. Finalmente, retornará hacia la Iglesia de las Nazarenas.

Domingo 26 de octubre: el anda paseará por las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina con ayuda del Nazareno móvil. Además, recorrerá las avenidas Guardia Civil, Sáenz Peña y Pacífico, para luego regresar a Cercado de Lima tomando la misma ruta. Cabe resaltar que esta será la segunda vez en la historia que el Señor de los Milagros llegará hasta la Provincia Constitucional del Callao.

Martes 28 de octubre: el Cristo Moreno recorrerá las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, así como por el jirón Cañete, para luego seguir hacia la avenida Alfonso ugarte e ingresar al Hospital Arzobispo Loayza. Después seguirá con su camino por la avenida Alfonso Ugarte hacia la av. Venezuela para visitar la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. Seguidamente, continuará hacia el jirón Mariano Moreno, jirón Recuay y Loreto y las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Tacna, por donde retornará al Santuario de las Nazarenas.

Sábado 01 de noviembre: el Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, jirones Callao y Chancay y la av. Emancipación, para finalmente volver por av. Tacna hacia el Convento de las Nazarenas.

MISAS DURANTE EL MES MORADO

Durante el mes de octubre se llevarán a cabo 11 Santas Misas en el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas.

Estas se darán en los siguientes horarios: 6:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 m, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm.

Asimismo, se informó que el horario de atención en el Santuario será de lunes a domingo de 5:45 am a 10:00 pm. Por otro lado, el Santo Rosario será a las 6:30 pm y la confesiones se realizarán todos los días desde las 8:00 am.