Señor de los Milagros: estos son los desvíos del Metropolitano, Corredor Azul y Morado por procesión
La primera procesión del Señor de los Milagros sale a recorrer las calles de Lima este sábado 4 de octubre, pues esta peregrinación da por inaugurado el mes morado en donde miles de fieles llegan a Lima para acompañar la imagen del Cristo Moreno en su primer recorrido del año.
Ante ello y para no generar molestias entre los ciudadanos por la procesión, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha creado un plan de desvíos para el Metropolitano, Corredor Azul y Morado y demás vehículos de transporte público y privado ya que varias calles en el Centro de Lima serán cerradas.
¡Organiza tu ruta con anticipación! 🚍
Este sábado 4 de octubre, por el inicio del recorrido del Señor de los Milagros, habrá un plan de desvío para el transporte convencional, así como para los corredores Azul, Morado y el Metropolitano. pic.twitter.com/USooHk5anh
— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 2, 2025
ESTOS SON LOS DESVÍOS DEL METROPOLITANO, CORREDORES Y TRANSPORTE PÚBLICO
Metropolitano
- Servicio regular A: circulará por la av. Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, y tendrá como paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España
- Servicio regular C: solo llegará hasta la estación Central.
En el caso de las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla, estas permanecerán cerradas hasta que culmine la procesión.
Corredor Azul
- En sentido a Miraflores: los buses tomarán la ruta por: avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte (Plaza Ramón Castilla y Plaza Dos de Mayo) y Nicolás de Piérola; y retomarán su ruta por la av. Garcilaso de la Vega.
- En el sentido hacia El Rímac: los buses irán por av. Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte (Plaza Dos de Mayo y Plaza Ramón Castilla), Caquetá, Los Próceres, jr. Virú; y retomarán su ruta por la av. Prolongación Tacna.
Cabe mencionar que se habilitarán paraderos temporales en av. Nicolás de Piérola, a la altura del cruce con la av. Tacna y de la plaza Dos de Mayo para facilitar el acceso y salida de los fieles que acudan a la procesión.
- Servicio extraordinario del Corredor Azul: solo circularán hasta el jirón Washington a donde ingresarán por la av. Bolivia. Luego regresarán a dicho distrito por las avenidas Uruguay y Venezuela para continuar por su recorrido habitual.
Corredor Morado
- Servicio 412: solo llegará hasta el jr. Virú, en el Rímac, e iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho
Finalmente, las demás rutas de transporte público mantendrán sus recorridos. No obstante, los vehículos que vienen desde la avenida Argentina llegarán hasta la Plaza Ramón Castilla, y retornarán hacia el Callao