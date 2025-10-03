Señor de los Milagros: estos son los desvíos del Metropolitano, Corredor Azul y Morado por procesión

La primera procesión del Señor de los Milagros sale a recorrer las calles de Lima este sábado 4 de octubre, pues esta peregrinación da por inaugurado el mes morado en donde miles de fieles llegan a Lima para acompañar la imagen del Cristo Moreno en su primer recorrido del año.

Ante ello y para no generar molestias entre los ciudadanos por la procesión, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha creado un plan de desvíos para el Metropolitano, Corredor Azul y Morado y demás vehículos de transporte público y privado ya que varias calles en el Centro de Lima serán cerradas.

¡Organiza tu ruta con anticipación! 🚍 Este sábado 4 de octubre, por el inicio del recorrido del Señor de los Milagros, habrá un plan de desvío para el transporte convencional, así como para los corredores Azul, Morado y el Metropolitano. pic.twitter.com/USooHk5anh — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 2, 2025

ESTOS SON LOS DESVÍOS DEL METROPOLITANO, CORREDORES Y TRANSPORTE PÚBLICO

Metropolitano

Servicio regular A: circulará por la av. Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, y tendrá como paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España

circulará por la av. Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, y tendrá como paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España Servicio regular C: solo llegará hasta la estación Central.

En el caso de las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla, estas permanecerán cerradas hasta que culmine la procesión.

Corredor Azul