SJM: cámaras registran a sereno que arrolló a vecina en la vereda

Un hecho indignante quedó registrado por cámaras de seguridad en San Juan de Miraflores. Un sereno motorizado de la municipalidad atropelló a una mujer que caminaba por la vereda de la calle Arturo Suárez, generando gran preocupación entre los vecinos.

En las imágenes se observa cómo el agente, en un intento de pasar por un costado, impacta violentamente contra la mujer, quien terminó tendida en el suelo tras el fuerte golpe. De inmediato, el sereno y otros compañeros intentaron auxiliarla.

Horas después, la comuna de SJM emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y confirmó que el sereno fue separado de sus funciones y puesto a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

La mujer herida fue trasladada a un hospital cercano, donde recibió atención médica.

