Sheyla Gutiérrez: amiga da detalles sobre video de pareja retirando supuesto cuerpo en EE.UU

La desaparición de Sheyla Gutiérrez sigue generando interrogantes, esta vez, una de sus amigas en California habló en exclusiva con Latina Noticias y contó detalles sobre la desaparición de su amiga y las conversaciones que tuvo con ella y su pareja, Josimar Cabrera, antes de que se reportara como desaparecida.

Y es que su amiga cuenta que Josimar le había dicho que Sheyla había ido a Los Ángeles a trabajar, sin embargo, Sheyla ya estaba desaparecida. “Él me dice si sabía algo de ella porque no le contestaba el teléfono y yo le digo, no, seguro se le ha acabado la batería, ya va a responder”, comenta.

Asimismo, la amiga de Sheyla mostró el lugar por donde Josimar jaló el supuesto cuerpo de su amiga y como es que lo lleva hasta la maletera de su carro. “En las cámaras se ve, él ha estacionado su carro y la tirado eso, las cámaras han captado eso”, agregó.

Finalmente, la amiga de Sheyla cuenta si bien no saben dónde fue encontrado el cuerpo de Sheyla, es probable que haya sido en un descampado ya que la zona donde se ubican es a dos horas de la ciudad y hay bastantes zonas de montañas donde ha podido pasar Josimar, el auto y el cuerpo de Sheyla.

