Ministra de la Mujer informó que hijos de Sheyla Gutiérrez ya están con su familia materna

La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, informó que los hijos de Sheyla Gutiérrez Rosillo, la peruana hallada sin vida en California (Estados Unidos), fueron repatriados y se encuentran con su familia materna.

Los niños llegaron desde México, luego de haber cruzado la frontera con su padre gracias a un salvoconducto. Montellanos confirmó que el traslado se realizó en un vuelo comercial, coordinado previamente con la Cancillería, y que los menores están ahora al cuidado de sus abuelos maternos. Asimismo, indicó que serán sometidos a distintos exámenes para evaluar su estado de salud física y emocional.

“Hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes que hay, sobre todo el psicológico, en nuestra Unidad de Protección Especial. Ahora, ya están con la familia, con los abuelos maternos”, precisó.

CUERPO DE SHEYLA SERÁ REPATRIADO

Por otro lado, la ministra mencionó que se están realizando las gestiones correspondientes para repatriar el cuerpo de Sheyla Gutiérrez Rosillo, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto y cuya muerte fue confirmada la noche del 16.

“Estamos con ellos desde el primer momento. Desde que nos enteramos, hemos tomado contacto con la familia y, en este momento, hay una acción articulada con la Cancillería para la repatriación del cuerpo”, añadió.

SHEYLA SUFRÍA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, SEGÚN LA MADRE

Helga Rosillo, madre de la víctima, contó que la última vez que se comunicó con su hija fue a través de una videollamada, en la que Sheyla le manifestó su intención de denunciar a su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, por agresiones físicas y psicológicas.

“Ella me contaba que Josimar le pegaba, la maltrataba, e incluso había golpeado a mi último nieto, el menor de tres años. Le había tirado una chetada”, declaró a Latina Noticias.

Ese mismo día, Helga recibió una segunda llamada de su hija, quien le aseguró que se encontraba bien y que planeaba llevar a sus hijos al parque. Sin embargo, esa sería la última vez que conversarían. Posteriormente, la madre intentó comunicarse con Josimar, quien le dijo que Sheyla había sido detenida en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. durante una cita programada. No obstante, el relato generó dudas, ya que dicha institución no atiende los domingos.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Sheyla viajó en 2023 a Estados Unidos junto a Josimar y sus tres hijos —de 9, 5 y 3 años— con la esperanza de construir un futuro mejor. No obstante, en California, donde residían en un condominio, la violencia doméstica se volvió una constante.

Sus familiares recordaron que la relación estuvo marcada por continuos episodios de agresión. Una de sus tías contó que, en más de una ocasión, la acompañó a la comisaría para presentar denuncias por maltrato físico y psicológico.

La misma familiar destacó el carácter de Sheyla, a quien describió como una joven alegre, emprendedora y luchadora, que, pese a las adversidades, nunca dejó de mantener viva la esperanza de salir adelante.