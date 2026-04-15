Sicarios la siguieron desde Ancón: pasajera de la Vipusa habría sido asesinada por venganza

Se revelaron nuevos detalles sobre el asesinato de Hilda Carmen Monteverde Díaz, quien murió el pasado 1 de abril tras recibir dos disparos cuando viajaba como pasajera en un bus de la empresa Vipusa por la Panamericana Norte en el distrito de Puente Piedra.

El caso dio un giro inesperado y es que cuando se pensaba que se trataba de un nuevo caso de extorsión a un transportista, la Policía Nacional dio a conocer una nueva hipótesis tras la captura de dos implicados en el crimen, quienes fueron identificados como Máximo Mendoza (44), alias “Bad Boys”, y su hermano Christian Mendoza (36), alias “Loco Plomo”.

Las investigaciones señalan que ambos intervenidos tenían como objetivo a la mujer de 76 años de edad. La revisión de las cámaras de seguridad permitió descubrir que los sicarios estaban siguiendo a la víctima desde el distrito de Ancón.

Además, uno de los detenidos confesó ante la Policía que le pagaron tres mil soles por perpetrar el ataque. Aún se desconoce el móvil del asesinato, pero todo indica que sería por la disputa de propiedades de Monteverde Díaz.

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