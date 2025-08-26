SJL: sicario asesina a hombre dentro de juguería ante la mirada de vecinos

Un violento crimen conmocionó este martes a los vecinos de San Juan de Lurigancho. En la calle Los Cipreses, un delincuente ingresó a una juguería y asesinó de varios disparos a Pablo Francesco Minalla Tapia, de 38 años, quien murió en el acto.

Las cámaras de seguridad del local registraron el momento en que el sicario, vestido con un pantalón jean y una polera negra, sacó un arma y disparó sin mediar palabra, para luego huir rápidamente del lugar. Testigos señalaron que un cómplice lo esperaba a una cuadra de distancia para facilitar su escape.

El crimen ocurrió en una zona comercial bastante concurrida, lo que generó pánico entre los transeúntes. Los familiares de la víctima llegaron al local y protagonizaron dolorosas escenas ante la mirada de decenas de vecinos.

Los vecinos de la zona denunciaron que varios negocios vienen siendo víctimas de extorsiones por parte de bandas criminales, por lo que algunos comerciantes prefirieron no dar declaraciones por temor a represalias.

