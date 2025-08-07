‘Su futuro es hoy’: Latina y Unicef lanzan campaña a favor de la infancia del Perú

Con ‘Su futuro es hoy’ se tiene como meta lograr recaudar un millón de soles para así apoyar las iniciativas que desarrolla UNICEF Perú en cuanto a salud, nutrición, protección y acceso a servicios básicos en Lima Norte, Huancavelica, Loreto, Ucayali y Tumbes. En esta línea, Latina Televisión visibilizará los avances de esta campaña, a través de historias, entrevistas y segmentos.

En el Perú, miles de niños enfrentan situaciones que ponen su vida y desarrollo en peligro, debido a los diversos problemas de salud, nutrición y saneamiento. ‘Su futuro es hoy’ llega en el marco del Día del Niño, buscando recaudar un millón de soles para que UNICEF pueda darle sostenibilidad a sus diversos programas e incluso ampliarlos en más zonas vulnerables.

Un total 30 mil suplementos nutricionales son los que se tiene previstos entregar para combatir la desnutrición aguda, realizar 10 mil tamizajes para detectar anemia en niñas y niños, y llevar a cabo hasta 300 talleres de crianza positiva con madres, padres y cuidadores. Así como un programa de prevención de la obesidad en 12 escuelas.

La iniciativa también tiene objetivo la instalación de filtros de agua para 500 personas y así fortalecer el acceso a agua segura y saneamiento. Asimismo, se distribuirán 2,000 kits de higiene, se dictarán 100 talleres para más de 24 mil niñas, niños y docentes, y se rehabilitarán los servicios sanitarios en 30 escuelas.

DESNUTRICIÓN EN CIFRAS

En el Perú, más de 3 millones de personas no tienen acceso al agua potable y un total de 7 millones carecen de servicios básicos de saneamiento. Del total, un 30% son niños y adolescentes. Esto deja las siguientes cifras alarmantes.

117 mil menores de cinco años sufren o están en riesgo de desnutrición aguda.

4 de cada 10 bebés entre 6 y 36 meses tienen anemia, cifra que sube a 5 de cada 10 en zonas rurales.

4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años tienen sobrepeso u obesidad.

Y en cuanto a otra situación preocupante como la violencia, 7 de cada 10 niños y niñas han vivido violencia en casa.

‘SU FUTURO ES HOY’ CON LATINA

Con historias, entrevistas con especialistas, segmentos con celebridades y contactos con aliados estratégicos, Latina Televisión abrirá espacios para visibilizar el trabajo de Unicef en Perú.

Es a través del programa Arriba Mi Gente, durante todo el mes de agosto, donde podrá conocer mucho más sobre ‘Su futuro es hoy’. También aparecerán códigos QR en pantalla para facilitar las donaciones.

Con estas acciones se espera despertar la solidaridad de los televidentes de Latina, y que así se puedan convertir en socios de UNICEF.

VIDEO RECOMENDADO