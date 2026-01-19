Sujeto es acusado de matar a su mamá a puñaladas en San Martín de Porres

Un caso de parricidio ha causado conmoción en el distrito de San Martín de Porres. Wilder Orlando Mendoza Marín fue detenido luego de ser acusado de asesinar a su madre tras sostener una fuerte discusión al interior de su vivienda ubicada en la avenida Lima.

De acuerdo a informes preliminares, el joven de 20 años de edad tuvo un altercado con Ethel Karina Marín Bueno (49) el cual derivó en agresiones físicas. Tras ello, la mujer fue atacada con un cuchillo por lo que fue trasladada de emergencia al Hospital Negreiros del Callao donde llegó sin signos vitales.

Wilder Mendoza intentó huir del lugar y habría escondido el arma blanca con el que perpetró el ataque en la casa de su abuela. Se conoció que tenía problemas de adicciones y alteraciones mentales. Ahora permanece detenido en la Depincri de San Martín de Porres a la esperas de las diligencias de Ley.

