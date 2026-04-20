Sujeto regresa a su extrabajo en SMP y roba casi medio millón de soles en equipos de telecomunicaciones

Un sujeto identificado como Paul Alvarado García es acusado de ingresar a robar a una empresa de telecomunicaciones ubicada en el distrito de San Martín de Porres, lugar donde se desempeñó como jefe de almacén hasta que le dieron fin a su contrato de trabajo.

El representante legal de la compañía agraviada contó que el extrabajador robó de manera sistemática desde diciembre del 2025, equipos de fibra óptica como decodificadores y repetidores, los cuales estaban valorizados en más de 450 mil soles.

Este sujeto aprovechó que tenía acceso libre al inventario de la empresa para manipular el sistema de control interno y así lograr que el robo de los equipos pase desapercibido. Al ser consultado sobre la pérdida, este habría asegurado que se encontraban en proceso de revisión o que habían sido enviados a otra provincia.

Cámaras de videovigilancia captaron a Paul Alvarado apilando cajas para luego llevárselas con ayuda de un segundo cómplice.

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