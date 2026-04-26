Peruanos perderían vacantes para universidades top del mundo por suspensión de Beca Bicentenario

Cientos de profesionales peruanos podrían perder la oportunidad de cursar maestrías y doctorados en las mejores universidades internacionales tras la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario, programa que otorgaba 150 becas anuales financiadas por el Estado. Según denunciaron postulantes, Pronabec les informó que el motivo principal de la suspensión es la falta de presupuesto, una decisión que ahora pone en riesgo años de preparación de jóvenes que buscaban acceder al beneficio educativo.

La Beca Generación del Bicentenario cubría gastos integrales como matrícula, alimentación, pasajes, seguro de salud y alojamiento, permitiendo que profesionales con alto rendimiento académico puedan especializarse en el extranjero.

Uno de los principales requisitos para postular era contar previamente con una carta de aceptación de una universidad internacional, proceso que demanda meses o incluso años de esfuerzo académico, exámenes y trámites. El programa se entregó de manera ininterrumpida durante 12 años y era considerado una de las principales herramientas para impulsar capital humano altamente calificado en el país.

Incluso, un estudio del propio Pronabec sobre experiencias de retorno reveló que más del 70% de los becarios permanece más tiempo en el Perú que en el extranjero luego de concluir sus estudios, contribuyendo con conocimientos y experiencia al desarrollo nacional. Pese a que esta entidad del Ministerio de Educación había difundido en redes sociales una próxima convocatoria para este año, finalmente se confirmó la paralización del programa, generando preocupación entre los postulantes.

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