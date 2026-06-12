JEE rechaza pedido de Juntos por el Perú para anular 2.398 mesas de Lima y Estados Unidos

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 y 2, declaró improcedentes los pedidos de Juntos por el Perú para anular 2.398 mesas de votación en Lima y Estados Unidos debido a que la organización no adjuntó los pagos correspondientes a la tasa electoral que en total costaría más de 3 millones de soles.

El personero legal titular del partido del también congresista Roberto Sánchez, Carlos Zafra, argumentó que en las mesas de sufragio de Estados Unidos y de Lima hubo un “patrón idéntico de votación que desafía toda probabilidad matemática y que denota adulteración sistemática en el llenado de las actos de escrutinio” y que hubo “irregularidades” donde miembros de mesa habrían guiado a los ciudadanos a votar por Keiko Fujimori.

Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, la JEE subraya que no se expuso ningún hecho en concreto con causas probatorias para que se realicen las diligencias correspondientes sobre algún caso de “fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia” en las 647 mesas, de las cuáles el partido tuvo que pagar 889 mil 625 soles para su revisión.

En el caso de las 1.751 mesas de Lima que Juntos por el Perú pidió anular, el JEE señala que el personero no adjuntó el voucher de pago de la tasa electoral indispensable para estos procedimientos, que se cotiza en 2 millones 407 mil 625 soles.

Entre ambas peticiones, el partido de Roberto Sánchez tuvo que pagar exactamento 3 millones 297 mil 250 soles de tasa electoral por cada mesa de sufragio.

Debido a la decisión del JEE por no tomar sus denuncias, Roberto Sánchez anunció que Juntos por el Perú realizará una actividad solidaria con el fin de recaudar fondos para cubrir los costos de los pedidos de nulidad de las mesas en ambas regiones.

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