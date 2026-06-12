JNE espera más de 14 mil listas de candidatos para inscripción de las ERM 2026

A pesar de que el resultado final de las Elecciones Generales 2026 aún se sigue contabilizando, otro proceso ya está en marcha. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una plataforma digital para conocer el avance de la inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En este sentido, el JNE informó que se esperan más de 14 mil fórmulas o listas de candidatos pertenecientes a las 74 organizaciones políticas que participan en este proceso. El avance del proceso de inscripción se mueve de a pocos, ya que hasta la fecha han ingresado formalmente 80 listas.

Los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales deben registrar sus solicitudes hasta el 16 de junio en el sistema Declara+ del JNE.

MILES DE LISTAS EN BORRADOR

Se espera que un total de 14 435 fórmulas se inscriban, este número se estima debido a los borradores presentados. Esto significa que aún su inscripción no ha sido completada.

El plazo para la presentación de los solicitudes continuará hasta las 23:59 horas del martes 16 de junio. Se detalla que los personeros de las organizaciones políticas que aún se encuentren en línea en el Declara+, podrán continuar el trámite de inscripción hasta las 12:00 del miércoles.

Finalmente, esta plataforma habilitada por el JNE permite conocer el avance de la inscripción de fórmulas, la cual se actualiza cada 30 minutos. Se puede acceder a ella dando click aquí o ingresando a la web oficial del JNE y buscando la opción ‘Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos ERM 2026’.

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