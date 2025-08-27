¿Te pueden hackear el celular con una llamada? Esto explica un especialista en ciberseguridad

En la más reciente edición de Alerta Latina, la periodista María Horna entrevistó a Roger Menéndes, gerente de ciberseguridad de Entelgy, quien descartó que sea técnicamente posible hackear un celular únicamente con una llamada telefónica.

“Lo que suelen hacer los ciberdelincuentes es aplicar técnicas de ingeniería social. Te llaman haciéndose pasar por un banco o una autoridad, usan el principio de urgencia y te piden información sensible como datos de tarjeta o contraseñas”, explicó Menéndes.

El especialista detalló que, en algunos casos, los delincuentes ya lograron infectar el equipo previamente y la llamada solo funciona como un distractor para que la víctima no vea las notificaciones de fraude en tiempo real.

Asimismo, recomendó no instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales (Google Play o App Store), ya que muchas veces esas descargas permiten que los atacantes obtengan acceso completo al dispositivo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7