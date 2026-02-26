Temblor de 5.0 grados en Perú no generará tsunami en litoral, según DHN

Alrededor de las 6.21 p. m. del 26 de febrero de 2026, un sismo de magnitud 5.0 se registró en Lima, exactamente en la jurisdicción de Chilca, ciudad de Cañete. El sismo se sintió en gran parte de la capital peruana, como Villa María del Triunfo y Villa el Salvador, según reportan los ciudadanos.

Ante el fenómeno, la Dirección de Hidrografía Nacional del Perú (DHN), comunicó que el fenómeno telúrico no genera tsunami en el litoral peruano.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN – NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

26-02-26 18:21:08

Magnitud: 5.0 Mw

Referencia: 36 km al O de Chilca, Cañete – Lima

Profundidad: 53.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/PlsDa6nwyB — Hidrografía Perú (@DHN_peru) February 26, 2026

El epicentro del sismo ocurrió en el mar ubicado a 36 kilómetros oeste de Chilca, Cañete, y tuvo una profundidad de 53 kilómetros bajo tierra.

Por otro lado, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el fenómeno tuvo una intensidad de IV-V, que significa un movimiento ligero. No obstante, es importante revisar el estado de las estructuras de nuestras viviendas así sea leve el evento natural.

Y recuerda, ante un sismo de cualquier magnitud, es primordial estar preparado. Tenga a la mano una mochila de emergencia con los objetos necesarios, si está en familia mantenga la calma, ubique las zonas de evacuación más cercanas a su lugar de residencia o trabajo e informese de medios de comunicación oficiales para evitar la desinformación.

