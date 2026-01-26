Terror en San Luis: matan a tres extranjeros cuando jugaban fútbol en cancha sintética

El triple asesinato de tres amigos de nacionalidad venezolana ha causado conmoción en el distrito de San Luis. Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras participaban en un partido de fúbol en una cancha deportiva ubicada en el cruce de las avenidas Nicolás Arriola y San Juan.

Informes policiales señalan que dos sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en el local y abrieron fuego contra las víctimas. Cámaras de vigilancia habrían captado el ataque y serán claves para identificar a los autores del crimen. No se descarta que el triple homicidio sea un presunto ajusto de cuentas.

El local había sido clausurado por el municipio el pasado 13 de enero, sin embargo, seguía operando con normalidad.

