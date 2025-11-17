Tesorera de colegio desaparece con 20 mil soles de fiesta y paseo de promoción

Increíble. Una madre de familia identificada como Claudia Ramos es buscada por los padres de familia de la promoción del sexto grado de primaria del colegio Santísima Trinidad de Cercado de Lima, pues la madre ha desaparecido con 20 mil soles que eran los fondos ahorrados por los niños del colegio.

Y es que según cuentan los otros padres de familia, la mujer había separado un club en Cieneguilla para un full day, sin embargo, esto nunca se dio. “El 17 de octubre íbamos a ir de paseo pero un día antes nos dijo que el club canceló porque había llegado una inspección de la municipalidad y que iban a realizar trabajos”, indicó otra madre.

Según los testigos, la madre entregó un comunicado del mismo club, sin embargo, era un documento falsificado. Asimismo, el último 15 de noviembre estaba programada la fiesta de promoción de los niños de sexto grado de primaria, sin embargo, tampoco se dio y ahora se encuentra desaparecida.

“Queremos que devuelva el dinero, ella se ha enterado de la noticia y nos dice que pensemos en sus hijas, pero no, ella no pensó en nuestros hijos”, señaló otra madre de familia. Los padres realizaron un plantón en los exteriores del colegio hasta donde llegaron las cámaras de Latina Noticias.

